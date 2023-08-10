На Кубани открыли прием заявок на конкурс «Курортный Олимп-2023»

Победа в конкурсе – индикатор высокого мастерства. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Стартовал прием заявок на конкурс лидеров туриндустрии «Курортный Олимп-2023». В 2023 году организаторы расширили список до 23. Впервые выберут лучший степной пляж, лучший спасатель, ресторан при отеле, термальный комплекс, шеф-повар при отеле, а также туризм без барьеров. В этой номинации жюри оценят доступность туристических объектов.

«Курортный Олимп» по праву имеет статус самой авторитетной премии в области туризма в регионе. Конкурс учредили в 2005 году для повышения престижа профессий санаторно-курортного и туристского комплекса, а также стимулирования лучших специалистов. Победа в конкурсе – индикатор высокого мастерства. Участие в нем считается престижным в профессиональной среде и высоко ценится представителями бизнеса», – рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий.

В 2022 году организаторы конкурса получили более 300 заявок на участие. Претендентов оценивала специальная комиссия.