На Кубани заявления на выплату компенсаций многодетным принимают до 15 августа

В Краснодарском крае продолжают прием заявлений на получение компенсационных выплат многодетным семьям. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае продолжается прием заявлений на компенсационные выплаты многодетным семьям. Семьям, желающим получить финансовую поддержку, следует до 15 августа обратиться в министерстве ТЭК и ЖКХ региона.

«Это одна из краевых мер поддержки. Рассчитываем, что ею воспользуются все, кому это нужно. Выплаты могут стать хорошим подспорьем для многодетных семей Краснодарского края. Помогут быстрее решить свои жилищные вопросы», – рассказал заместитель министра ТЭК и ЖКХ края Денис Сорокалетов.

Выплату можно использовать для улучшения жилищных условий: покупку квартиры или же строительство дома.