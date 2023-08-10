Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+35°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика10 августа 2023 16:05

В Краснодаре снова откроют посольство Белоруссии

Краснодарский край станет 12-м российским регионом, где будет действовать белорусское диппредставительство
Евгения ХАЛИКОВА
Посольство Республики Беларусь в Москве.

Посольство Республики Беларусь в Москве.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре восстановят посольство Белоруссии, ранее перенесенное в Ростов-на-Дону. Кубань станет 12-м регионом России, где будет работать белорусское диппредставительство, сообщает «Российская газета».

«Есть решение российского правительства об открытии отделения посольства Республики Беларусь в городе Краснодаре, которым мы сейчас усиленно занимаемся», - сообщил глава дипломатической миссии РБ в России Дмитрий Крутой.

Сотрудники посольства будут оказывать широкий спектр услуг - от получения разного рода справок и паспортов до легализации документов и оформления виз для въезда в Беларусь.