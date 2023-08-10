На Кубани к семи годам лишения свободы приговорили водителя за смерть пешехода

Водителя приговорили к семи годам лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд Отрадненского района признал виновным местного жителя в нарушение правил дорожного движения при управлении автомобилем. Весной 2023 года мужчина ночью сбил пешехода и покинул место аварии.

«Установлено, что 16 апреля 2023 в темное время суток, водитель ВАЗ 21074, следуя по улице Международной станицы Удобной, допустил наезд на движущегося во встречном направлении по краю проезжей части 30-летнего пешехода, который от полученных травм скончался на месте ДТП. Водитель автомобиля с места совершения преступления скрылся», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Мужчине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в колонии-поседении. После освобождения он также будет лишен возможности в течении трех лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.