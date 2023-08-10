Мэр Сочи Алексей Копайгородский поздравил работников и ветеранов отрасли спорта

Глава Сочи Алексей Копайгородский поздравил работников и ветеранов отрасли спорта с профессиональным праздником. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

Глава Сочи Алексей Копайгородский поздравил работников и ветеранов отрасли спорта с наступающим Днем физкультурника. В 2023 году спортивная сборная курорта взяла «золото» двух Спартакиад Кубани, а также «серебро» губернаторского Кубка среди детских дворовых команд.

«Хочу поблагодарить всех сочинских спортсменов за блестящие результаты и волю к победе! Отдельные слова благодарности – ветеранам спорта, которые воспитывают достойное молодое поколение. День физкультурника неотделим от города Сочи и так или иначе касается каждого из нас», - сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Более 60% жителей Сочи регулярно занимаются спортом. До конца 2023 года будут сданы несколько спортивных объектов. Уже завершен зал единоборств в Кудепсте и продолжается строительство модульного спортзала в переулке Строительном. При поддержке главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева идет модернизации теннисной академии в Адлере.