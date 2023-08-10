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НовостиЗвезды10 августа 2023 16:51

В Краснодаре под открытым небом пройдут открытые кинопоказы и концерты

Жители спальных микрорайонов увидят спортивную драмеди и детскую комедию
Евгения ХАЛИКОВА
Организаторы рекомендуют взять с собой плед и средство от насекомых. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Организаторы рекомендуют взять с собой плед и средство от насекомых. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре продолжается проект «Кино нашего двора». В пятницу кинотеатр под открытым небом откроется по улице Восточно-Кругликовской, 28/1. Жители района увидят российскую спортивную драмеди «Команда мечты». Перед киносеансом пройдет концерт певицы Улы Диринг.

«Акция «Кино нашего двора» проходит в краевой столице с 2010 года. В разных районах Краснодара силами городского Центра событий проходят концерты и киносеансы», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Продолжится акция 12 августа на улице Игнатова, 67. Сначала выступят артисты «Музыкальной лаборатории», а затем начнется показ современного прочтения «Тимура и его команды» - российской детской «Отряд «Таганок».