В Краснодаре отреставрируют памятник архитектуры XX века «Школа приказчиков»

В Краснодаре реставрируют памятник архитектуры начала XX века. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре начались реставрационные работы на памятнике истории и культуры краевого значения «Школа приказчиков». Здание расположено по улице Коммунаров, 150. Подрядчик отреставрирует кирпичную кладку и архитектурный декор фасадов, также будут воссозданы утраченные элементы декора «Школы приказчиков».

«Объем работы предстоит большой. Нужно будет восстановить конструкции и металлическое ограждение утраченного балкона. Также заменят диссонирующие козырьки над входами на соответствующие его подлинному архитектурному облику. Все это поможет на долгие годы сохранить старинное здание», – рассказал вице-губернатор Кубани Роман Лузинов.

Перед тем как приступить к работам, объект исследовали историки и архитекторы. На основании комплексных историко-культурных исследований был создан проект, который получил заключение государственной историко-культурной экспертизы. Завершить реставрацию планируют до конца 2023 года.

«Школа приказчиков» - двухэтажное здание в стиле русского модерна. Открыли школу в 1913 году. Здесь получали образование приказчики, которые затем устраивались на работу в крупнейшие торговые компании империи.