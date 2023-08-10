Курортный сбор планируют ввести в трех поселениях Мостовского района и в Туапсе

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На Кубани расширят список населенных пунктов, где туристы должны будут платить курортный сбор. С 1 января 2024 года сборы введут в Туапсе, а также в поселках Мостовском, Псебае и в станице Ярославской Мостовского района. Соответствующий приказ опубликован на сайте администрации края.

«Следует включить территории муниципального образования Туапсинского городского поселения в территорию проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры», - говорится в документе.

Размер курортного сбора составляет 50 рублей человека в Сочи и 30 рублей — на остальных территориях эксперимента по количеству дней проживания с момента заезда. Средства идут на благоустройство курортных территорий.

В 2022 году на Кубани за счет средств курортного сбора реализовали 30 проектов на сумму более 900 миллионов рублей. В Горячем Ключе, Джубге, Ейске и в других станицах и городах обновили общественные территории.

Эксперимент по взиманию курортного сбора стартовал в Краснодарском крае в 2018 году. За пять лет на благоустройство туристической инфраструктуры региона было направлено более 1,2 миллиарда рублей.