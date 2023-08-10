В Адыгее выбежавшая на дорогу корова спровоцировала аварию с пострадавшими

Девушка не успела увернуться и врезалась в корову. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Тахтамукайском районе Адыгее выбежавшая на дорогу корова стала причиной массовой аварии. Ехавшая по трассе 27-летняя женщина за рулем отечественного автомобиля не успела вовремя отреагировать не внезапно появившееся препятствие и врезалась в животное.

«В результате данного столкновения, водитель, потеряв управление, выехала на полосу встречного движения, где в дальнейшем произошло столкновение с иномаркой, под управлением 69-летнего жителя Тахтамукайского района», - уточнили в пресс-службе МВД России по Адыгее.

В больницу были доставлены женщина-водитель отечественной легковушки и пассажирка иномарки. В настоящее время по факту аварии Госавтоинспекция проводит проверку. Подробности и обстоятельства происшествия выясняются.