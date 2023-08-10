В Адыгее на ремонт самого большого в Европе бассейна потратят 450 млн рублей

Сейчас чаша бассейна заросла сорняком. Фото: Артем КУРИЛОВ

Адыгея получит средства на строительство дороги и капремонт городского бассейна в объеме почти 1,4 млрд рублей. Правительственная комиссия по региональному развитию в России одобрила выделение специального казначейского кредита на нужды республики.

Из них порядка 994 млн рублей будут направлены строительство и ремонт дорог в горной части республики. Еще 450 млн рублей будут направлены на долгожданный ремонт городского открытого бассейна. Его площадь почти 31 тысяч кв.м и это самый большой уличный бассейн в Европе.

«В ходе капремонта будут полностью заменены все инженерные коммуникации, при заливке основания чаши планируется использовать современные прочные материалы. Также в реконструкцию входит обновление лестничных спусков, строительство амфитеатра, обустройство тротуарного покрытия, уличного освещения, озеленение территории, установка малых архитектурных форм, а также скамеек, урн, раздевалок, уличного душа, шезлонгов», - уточнили в пресс-службе правительства Адыгеи.

В 2020 году бассейн из-за плохого технического состояния закрыли на ремонт, который должен был завершиться в 2023 году. Из-за эпидемии коронавируса реконструкция бассейна была отложена.

Бассейн начали строить в городском парке в 1977 году. Его длина достигает 500 метров, ширина – до 100 метров. Для того, чтобы полностью заполнить водой чашу бассейна, требовалось не менее трех недель.