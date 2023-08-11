На Кубани двое рабочих погибли в канализационном колодце

После гибели двух сотрудников подрядной организации Прокуратура организовала проверку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В станице Елизаветинской 10 августа погибли двое рабочих. Мужчины обслуживали сети инженерной инфраструктуры. Трагедия произошла в колодце.

После гибели двух сотрудников подрядной организации Прокуратура организовала проверку.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда, причин и условий произошедшей трагедии», - уточнили в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.

Если правоохранители выявят нарушения, то будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.