На Кубани двое рабочих погибли в канализационном колодце

После гибели двух сотрудников подрядной организации Прокуратура организовала проверку.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В станице Елизаветинской 10 августа погибли двое рабочих. Мужчины обслуживали сети инженерной инфраструктуры. Трагедия произошла в колодце.
После гибели двух сотрудников подрядной организации Прокуратура организовала проверку.
«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда, причин и условий произошедшей трагедии», - уточнили в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.
Если правоохранители выявят нарушения, то будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.