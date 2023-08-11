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НовостиПроисшествия11 августа 2023 5:19

На Кубани двое рабочих погибли в канализационном колодце

Прокуратура Кубани организовала проверку после гибели рабочих
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
После гибели двух сотрудников подрядной организации Прокуратура организовала проверку.

После гибели двух сотрудников подрядной организации Прокуратура организовала проверку.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В станице Елизаветинской 10 августа погибли двое рабочих. Мужчины обслуживали сети инженерной инфраструктуры. Трагедия произошла в колодце.

После гибели двух сотрудников подрядной организации Прокуратура организовала проверку.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда, причин и условий произошедшей трагедии», - уточнили в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.

Если правоохранители выявят нарушения, то будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.