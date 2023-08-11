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НовостиОбщество11 августа 2023 5:30

Что произошло за ночь 11 августа в Краснодарском крае

Жару в Краснодарском крае собьют ливни
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Жара в регионе спадет

Жара в регионе спадет

Фото: Сергей НАДЕЖДИН

С каждым днем температура воздуха в Краснодарском крае будет опускаться на один-два градуса. Уже в выходные метеорологи обещают комфортную погоду. 11 августа в региона пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от +29 до +34 градусов.

На Кубани двое рабочих погибли в канализационном колодце. Мужчины обслуживали сети инженерной инфраструктуры.

В Крымском районе ураган повалил деревья на дорогу и повредил электроподстанцию. В Южном и Троицком сельских поселениях пришлось временно перекрывать движение автомобилей.

«Сопрано Турецкого» посетит черноморские курорты Кубани. Арт-группа выступит в Сочи, Геленджике, Новороссийске и Ейске.