Что произошло за ночь 11 августа в Краснодарском крае

Жара в регионе спадет Фото: Сергей НАДЕЖДИН

С каждым днем температура воздуха в Краснодарском крае будет опускаться на один-два градуса. Уже в выходные метеорологи обещают комфортную погоду. 11 августа в региона пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от +29 до +34 градусов.

На Кубани двое рабочих погибли в канализационном колодце. Мужчины обслуживали сети инженерной инфраструктуры.

В Крымском районе ураган повалил деревья на дорогу и повредил электроподстанцию. В Южном и Троицком сельских поселениях пришлось временно перекрывать движение автомобилей.

«Сопрано Турецкого» посетит черноморские курорты Кубани. Арт-группа выступит в Сочи, Геленджике, Новороссийске и Ейске.