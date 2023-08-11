Штормовое предупреждение ввели на Керченской переправе из-за ветра Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Штормовое предупреждение ввели на Керченской переправе из-за ветра. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта России.

«Введено штормовое предупреждение в связи с ожидающимися шквалами ветра при грозе 12-17 м/сек, которые сохранятся до конца дня», – говорится в сообщении.

11 августа синоптики прогнозируют небольшой дождь. Местами осадки усилятся. Столбики термометров достигнут +28…30° градусов.

За сутки паромы выполнили через Керченскую переправу 17 рейсов.

Напомним, проезд грузовиков к Керченской паромной переправе остается частично закрытым. Ограничения ввели 27 октября.

Под исключение попадают автомобили, перевозящие товары первой необходимости, грузы военного назначения, лекарства, специальные и скоропортящиеся грузы.