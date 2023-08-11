В Краснодаре на месте недостроя на Сормовской появится спортобъект

Здание находится на улице Сормовской, 179А Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре планируют построить новый спортобъект на улице Сормовской. Его оборудуют в недостроенном здании. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Здание на улице Сормовской, 179а начал строить предприниматель в 2002 году. В 2014 году помещение стало собственностью города. Но работы в нем не могли выполнять из-за статуса объекта.

Помещение площадью более 800 кв. метров находится на участке около 2,5 тысячи кв. метров. В нем возвели стены, сделали крышу и установили окна.

Мэр Краснодара поручил распланировать в недострое новый спортивный объект.

«Очень давно тут планировалось разместить спортобъект. Однако такое шикарное помещение превратилось в недострой. Проработаем способ завершить его и создать в нём объект спорта», – сказал Евгений Наумов во время рабочего осмотра здания.