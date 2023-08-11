Фото: Роскадастр Кубани

В Роскадастре Кубани ответили на самые популярные вопросы горячей линии. В ведомстве озвучили три вопроса, которые чаще остальных задавали по телефону.

В краевом филиале 24 июля, в День кадастрового инженера, провели телефонную горячую линию. Чаще всего граждане уточняли, как узнать статус рассмотрения заявления.

В ведомстве отмечают, что проверить стадию рассмотрения документов можно:

– по номеру Единого справочного телефона Росреестра 8(800) 100-34-34;

– на сайте Росреестра (rosreestr.gov.ru) в разделе «Услуги и сервисы» – «Сервисы» – «Проверка исполнения запроса (заявления)» (по представленным в электронном виде обращениям).

– статус заявлений отображается в личном кабинете пользователя на Госуслугах в разделе «Заявления».

Кроме того, граждане узнавали то, как проверить, стоит ли объект на кадастровом учете. В Роскадастре Кубани рассказали, что узнать статус объекта недвижимости можно с помощью online-сервисов Росреестра:

– «Публичная кадастровая карта» позволяет узнать информацию об участках и зданиях. Объект отмечен на карте по адресу или местоположению. Если участка на карте нет, значит на учете он не стоит.

– Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» –для просмотра открытой информации недвижимости необходимо знать адрес, номер права, номер ограничения прав или ранее присвоенный номер. Также содержит информацию только об учтенных объектах.

«Если искомый объект не получилось найти online, можно заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости. Выписку можно заказать через личный кабинет на сайте Росреестра (только для юр. лиц), на Госуслугах или обратиться в ближайший офис МФЦ», – отметили в ведомстве.

Чаще всего граждане также узнавали, какие документы необходимы для регистрации прав, кадастрового учета, регистрации аренды или другой операции с недвижимостью.

В ведомстве отметили, что определить, какой пакет нужно собрать для той или иной операции, поможет online-сервис Росреестра «Жизненные ситуации».

Для этого на сайте Росреестра необходимо перейти в раздел «Услуги и сервисы», далее – «Сервисы» и «Жизненные ситуации». После этого необходимо заполнить «Анкету правообладателя», ответив на уточняющие вопросы в тестовой форме. В результате появится список документов, сроки оказания услуги и размер госпошлины.

«Получить профессиональную помощь в оформлении и подготовке документов граждане и кадастровые инженеры могут в рамках консультационных услуг Роскадастра. Эксперты объяснят, какие документы необходимо подготовить для оформления недвижимости, помогут составить и заполнить необходимые формы», – напомнили в Роскадастре Кубани.

При предварительной проверке документов специалисты подготовят письменную резолюцию по рассмотрению межевых и технических планов, актов обследования, карт (планов) границ поселений, территориальных зон и особо охраняемых зон.

Дополнительную информацию о консультациях можно узнать по телефону 8-861-992-13-02 (добавочный 2060 или 2061) либо по электронной почте uslugi-pay@23.kadastr.ru.