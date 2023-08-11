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НовостиОбщество11 августа 2023 6:56

В Сочи закрепили территорию исторического центра

Исторический центр в Сочи определили от Мацесты до Мамайки
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Этим летом впервые для Сочи утвердили объект охраны исторического поселения.

Этим летом впервые для Сочи утвердили объект охраны исторического поселения.

На нулевом километре, откуда началась современная история Сочи, определили план работы для сохранения облика главного курорта страны и его знаменитой и узнаваемой архитектуры.

Этим летом впервые для Сочи утвердили объект охраны исторического поселения. Документально закрепили территорию исторического центра — от Мацесты и до Мамайки. Здесь находятся главные «визитные» карточки: Морской и железнодорожный вокзалы, музеи, памятники и улицы.

"Необходимо сберечь наше достояние, созданное лучшими зодчими страны, и сохранить облик любимого несколькими поколениями наших соотечественников города. Мы ограничим на этой территории высотность и объемы для новой застройки. Также будем на основе принятого документа контролировать внешний вид торговых объектов и рекламных конструкций", - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Определение четких исторических границ — результат большой совместной работы мэрии с историками, архитекторами, депутатами и общественниками. И это очередной этап формирования новой градостроительной политики в Год архитектуры. Дальше — утверждение генерального плана и правил землепользования и застройки. Так на курорте формируют законодательный «щит», чтобы сохранить историко-культурное наследие и сделать жизнь горожан комфортнее.