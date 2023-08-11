На Кубани водитель легковушки насмерть сбил 44-летнего мужчину

Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель легковушки насмерть сбил 44-летнего пешехода. Авария произошла 10 августа около 23:00 на трассе «Кавказ» в Кавказском районе.

«По предварительным данным, 36-летний мужчина, управляя Volkswagen Polo, совершил наезд на 44-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВЛ РФ по Краснодарскому краю.

В результате пешеход скончался на месте ДТП до приезда медиков. В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Армавире 75-летний водитель погиб, врезавшись на легковушке в дерево. Мужчина не справился с управлением и съехал с дороги.