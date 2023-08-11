Жители Краснодара хотели бы ежемесячно получать от государства 36 тысяч рублей Фото из архива КП

Жители Краснодара хотели бы ежемесячно получать от государства 36 тысяч рублей. Результаты опроса озвучили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, 50% краснодарцев считают, что в среднем ежемесячная выплата должна составлять около 36,4 тысячи рублей. В 2021 году сумма достигала 33,5 тысячи рублей. Отмечается, что идею базового безусловного дохода поддерживал каждый второй житель краевого центра.

В среднем по России сумма выплаты, которую хотели бы получать жители, составляет 33,5 тысячи рублей. Самый большой размер госвыплат назвали жители столицы — 37 тысяч рублей ежемесячно. Второе место занимает Краснодар. А на третьей позиции находится Красноярск – 36,1 тысячи рублей.