Проводится проверка Фото из архива КП

Следком Кубани проводит проверку после гибели рабочих в канализационном колодце. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, трагедия произошла днем 10 августа в станице Елизаветинской. Как стало известно, предварительно, 42-летний мужчина спустился в коллекторный колодец для проведения работ. В какой-то момент он почувствовал недомогание и позвал на помощь коллегу.

«30-летний мужчина также спустился в колодец, чтобы помочь пострадавшему, но выбраться не сумел. В результате происшествия оба мужчины погибли», – сообщили в пресс-службе краевого управления СК.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия. В том числе будет проверено, соблюдались ли требования безопасности. Назначены судебные медицинские экспертизы.

«По окончании проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», – добавили в ведомстве.