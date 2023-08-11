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НовостиОбщество11 августа 2023 8:50

В горах Сочи пройдут Всероссийские учения для волонтеров-поисковиков

Более 100 добровольцев со всей России приедут на Красную Поляну для обучения
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Во время обучения специалисты смогут определить уровень подготовки добровольцев.

Во время обучения специалисты смогут определить уровень подготовки добровольцев.

В горах Сочи с 16 по 20 августа будет проходит Всероссийский этап масштабных учений добровольцев Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. На мероприятие на Красную Поляну приедут более 100 волонтеров со всей России.

Во время обучения специалисты смогут определить уровень подготовки добровольцев. Также эксперты будут помогать совершенствовать навыки в поисках. По итогам учений участникам выдадут специальные сертификаты.

Спасатели подразделений МЧС России будут не только проводить семинары, но и учить применять знания на практике. Добровольцы смогу обменяться и своим опытом в поисковой деятельности.

«Задача учений – осуществление комплексной подготовки волонтеров и обучение добровольцев новым подходам к поисково-спасательным работам, ориентированным на новейшие разработки и передовые практики поиска и спасения людей МЧС России», — рассказал начальник Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин.