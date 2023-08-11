В горах Сочи пройдут Всероссийские учения для волонтеров-поисковиков

Во время обучения специалисты смогут определить уровень подготовки добровольцев.

В горах Сочи с 16 по 20 августа будет проходит Всероссийский этап масштабных учений добровольцев Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. На мероприятие на Красную Поляну приедут более 100 волонтеров со всей России.

Во время обучения специалисты смогут определить уровень подготовки добровольцев. Также эксперты будут помогать совершенствовать навыки в поисках. По итогам учений участникам выдадут специальные сертификаты.

Спасатели подразделений МЧС России будут не только проводить семинары, но и учить применять знания на практике. Добровольцы смогу обменяться и своим опытом в поисковой деятельности.

«Задача учений – осуществление комплексной подготовки волонтеров и обучение добровольцев новым подходам к поисково-спасательным работам, ориентированным на новейшие разработки и передовые практики поиска и спасения людей МЧС России», — рассказал начальник Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин.