Во Всероссийском детском центр «Орленок» стартовала тематическая смена «Горячее сердце»

На смену приехали 50 награжденных ребят

На 9 смену в «Орленок» прибыли 50 детей-героев в возрасте от 11 до 16 лет. Все они лауреаты Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце», обладатели специального нагрудного знака, который вручается за совершённые подвиги, проявление активной гражданской позиции или преодоление трудной жизненной ситуации.

«В этом году «Горячим сердцам» исполняется 10 лет. С 2013 года мы занимаемся поиском лауреатов, которыми могут стать дети, подростки и молодые люди в возрасте до 23 лет, которые проявили активную гражданскую позицию, бескорыстно пришли на помощь людям или преодолели трудную жизненную ситуацию. За 10 лет было награждено более 1,5 тысяч неравнодушных ребят», – сказал Сергей Смирнов.

Всего в этом году определён 141 лауреат премии, в том числе 12 общественных организаций и объединений, и только 50 ребят стали участниками смены в «Орлёнке».

«Впервые смена «Горячее сердце» прошла в «Орленке» в 2015 году. За этот период её участниками стали 485 детей из разных регионов России. На протяжении смены эти ребята проводят во всех лагерях Центра «тёплые встречи» для своих ровесников. Они рассказывают им о совершённых поступках, о том, что чувствовали тогда и как оценивают свои действия сейчас. В ходе диалогов о мужестве орлята видят модель ответственного поведения на примерах неравнодушного отношения, отважных поступков, добровольческой и волонтёрской деятельности, опыта преодоления сложных ситуаций, которые демонстрируют лауреаты инициативы», – прокомментировал директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

В «Орленке» «горячие сердца» станут героями видеоочерков: их сверстники, юные документалисты, участники медиаотряда лагеря создадут уникальный контент о жизни и подвигах, совершённых лауреатами премии.

Знаковым событием смены станет встреча «Диалог о настоящем мужестве»: вместе с генеральным директором Фонда социально-культурных инициатив Сергеем Смирновым, ребята обсудят важность внимательного и неравнодушного отношения к окружающим, проявление отваги в современном мире и пути решения общественно значимых проблем.

Кроме того, у лауреатов инициативы «Горячее сердце» в «Орленке» появится возможность стать участниками походов, побывать в городе-герое Новороссийске (Краснодарский край), посетить творческие мастерские Центра, разработать и провести социальные акции и тематические встречи.

В завершение смены каждый подросток получит сертификат участника программы, а наиболее активные и инициативные ребята будут награждены грамотами и дипломами.

Организаторами программы являются Фонд социально-культурных инициатив (президент Фонда Светлана Медведева), ВДЦ «Орленок».