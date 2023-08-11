В Анапе построили новый фельдшерско-акушерский пункт Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Анапе построили новый фельдшерско-акушерский пункт. Медучреждение по нацпроекту «Здравоохранение» появилось в хуторе Большой Разнокол. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Фельдшерско-акушерский пункт оснащен новым медоборудованием в соответствии с нормами. В настоящее время специалисты благоустраивают территорию около медучреждения. После завершения работ стартует процедура лицензирования.

«Ранее необходимую медпомощь более 600 жителей хутора получали в здании 1950 года постройки. Скоро ситуация изменится», – отметил главврач городской больницы Анапы Вячеслав Ушаков.

На Кубани насчитывается 667 фельдшерско-акушерских пунктов. В 2023 году в регионе построят 10 ФАПов. А до 2025 года в крае оборудуют 22 медучреждения.