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НовостиОбщество11 августа 2023 9:37

Все службы перевили в усиленный режим работы: В Сочи ждут очередного ухудшения погоды

В Сочи обещают сильный ливень с грозой 12 августа
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В случае ЧС звонить по номеру 112

В случае ЧС звонить по номеру 112

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи прогнозируются дожди и грозы после аномальный жары. Курорт готовится к очередному ухудшению погоды. Сочи накроет проливными дождями ночью и утром 12 августа.

"По поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского все службы работают в усиленном режиме", - сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Ситуацию контролирует городской оперштаб. Жителям и туристам рекомендуют воздержаться от отдыха у воды и предпринять необходимые меры предосторожности.

В случае ЧС звонить по номеру 112.