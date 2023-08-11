Все службы перевили в усиленный режим работы: В Сочи ждут очередного ухудшения погоды

В случае ЧС звонить по номеру 112 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи прогнозируются дожди и грозы после аномальный жары. Курорт готовится к очередному ухудшению погоды. Сочи накроет проливными дождями ночью и утром 12 августа.

"По поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского все службы работают в усиленном режиме", - сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Ситуацию контролирует городской оперштаб. Жителям и туристам рекомендуют воздержаться от отдыха у воды и предпринять необходимые меры предосторожности.

В случае ЧС звонить по номеру 112.