В 2024 году на развитие коммунальной сферы Тимашевска направят более 76 млн рублей

Фото: пресс-служба администрации Тимашевска

Мэр Тимашевска Николай Панин рассказал «Комсомолке» о планах по ремонту и строительству коммунальных сетей на этот и следующий годы.

По словам главы города, одно из главных направлений работы — замена сетей водоснабжения и водоотведения. Подготовительный этап реализуется в этом году. На эти цели выделили 10 млн рублей.

Реализация основного этапа запланирована на 2024 год, пояснил Николай Панин. На его выполнение будет направлено 76 млн рублей.

Помимо этого, в этом году ведется замена проблемных участков теплотрассы в микрорайонах Садовод и Индустриальный. Глава Тимашевска подчеркнул, что если не сделать этого сейчас, то с высокой долей вероятности зимой придется сталкиваться с регулярными коммунальными авариями.

- Построили более трех километров ливневой канализации. Сделали все как положено. Она уже доказала свою эффективность. Если бы такие сильные дожди прошли в городе еще несколько лет назад, какие были этим летом, то пришлось бы сутки откачивать воду с улиц и придворовых территорий. Всего же с 1 июня к нам поступила только одна заявка — вода зашла к жителю во двор, - сказал Николай Панин.