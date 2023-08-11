В краснодарском ТРЦ «Новый горизонт» разместят залы-трансформеры для кинопоказов

В муниципальных помещениях разместят залы-трансформеры для кинопоказов Фото: krd.ru

В Комсомольском микрорайоне Краснодара появится новое пространство для детей и подростков. Его создадут в муниципальных помещениях в ТРЦ «Новый горизонт» по улице Тюляева. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В помещениях создадут залы-трансформеры. В них будут проводить мероприятия и кинопоказы. Кроме того, здесь подготовят зону для общения, работы и молодежную киношколу.

«Это действительно долгожданный проект. Вокруг — школы, колледжи. Конечно, нужно место, где молодежь сможет разнопланово проводить свой досуг. И медлить с реализацией этого проекта больше нельзя, взял вопрос на личный контроль, — написал глава города Евгений Наумов в своем telegram-канале.

В настоящее время запущены торги по выбору подрядчика для капремонта 4 и 5 этажей. Средства на работы ранее выделили на на очередном 57-м заседании городской Думы.