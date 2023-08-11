Новый центр единоборств открыли в Сочи Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новый центр единоборств открыли в Сочи. Спортивное учреждение начало работу в поселке Кудепста Адлерского района. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В центре единоборств подготовили спортзал на три ковра с зоной тренажеров, административно-бытовой корпус с раздевалками и душевыми. Кроме того, в нем разместили инвентарные и тренерские комнаты, медкабинет. Спортзал ежедневно будет вмещать более 600 юных спортсменов.

В центре единоборств будут проводить тренировки, в том числе по самбо и адаптивному самбо.

«Это уже 15-й центр единоборств в нашем крае, который внесет свой вклад в подготовку и усиление спортивного резерва. В Сочи создан и активно работает единственный в России центр адаптивного самбо, где профессиональные тренеры занимаются с ребятами с диагнозом ДЦП, чтобы помочь им в реабилитации и адаптации, приобщить к полноценной жизни», – отметил министр физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко.

В настоящее время в Сочи физкультурой и спортом занимаются около 60,3% жителей. В городе насчитывается 17 спортивных учреждений. Среди 57 видов спорта, которые развивают на курорте, наиболее популярны футбол, дзюдо, бокс, теннис, художественная гимнастика и самбо.