В Краснодаре частично приостановят работу общественного транспорта 13 августа Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре частично приостановят работу общественного транспорта 13 августа. Автобусы и троллейбусы временно не будут ходить в связи с забегом в честь 100-летия спортивного общества «Динамо». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, транспорт, который следует по Красной и Северной, приостановит работу на участках проведения забега за два часа до начала – с 7:00. Изменения затронут маршруты:

– троллейбус № 10 Автовокзал «Южный» — кинотеатр «Аврора»;

– троллейбус № 12 Стадион «Кубань» — ул. им Дмитрия Благоева;

– троллейбус № 13 Бальнеолечебница — ул. им Дмитрия Благоева;

– троллейбус № 14 Комсомольский микрорайон — Бальнеолечебница;

– троллейбус № 15 Железнодорожный вокзал «Краснодар-I» — ул. Домбайская;

– троллейбус № 21 Бальнеолечебница — ул. Домбайская;

– автобус № 1 Автовокзал «Южный» — Мегацентр «Красная площадь»;

– автобус № 2 Бальнеолечебница — ул. им. Валерия Гассия;

– автобус № 2Е Железнодорожный вокзал «Краснодар-I» — троллейбусное депо № 1;

– автобус № 3 Микрорайон «Губернский» — автовокзал «Южный»;

– автобус № 4 Микрорайон «Губернский» — гипермаркет «Лента» (ул. Западный Обход);

– автобус № 5 ул. Командорская — автовокзал «Южный»;

– автобус № 9 Автовокзал «Южный» — Бальнеолечебница;

– автобус № 10 Комсомольский микрорайон — посёлок 1-е отделение учхоза «Кубань»;

– автобус № 11 Юбилейный микрорайон — микрорайон «Губернский»;

– автобус № 20 ул. им. Толбухина — ул. им. Героя Владислава Посадского;

– автобус № 21 ул. Уральская — посёлок Краснодарский;

– автобус № 26 Комсомольский микрорайон — автовокзал «Южный»;

– автобус № 29 Посёлок Колосистый — Центральный колхозный рынок;

– автобус № 31 Военный городок им. маршала Г. К. Жукова — Гипермаркет «Лента», ул. Восточный Обход;

– автобус № 34 ул. им. Невкипелого — ЖК «Спортивная деревня»;

– автобус № 36 Центральный колхозный рынок — ул. им. Комарова В.М.;

– автобус № 40 Торговый комплекс «Лента» — Бальнеолечебница;

– автобус № 42 Юбилейный микрорайон — ул. Ратной Славы;

– автобус № 45 Железнодорожный вокзал «Краснодар-I» — микрорайон «Губернский»;

– автобус № 52 ул. им. Петра Метальникова — ул. им. Академика Трубилина (КубГАУ) — ул. им. Толбухина;

– автобус № 77 Юбилейный микрорайон — ТРЦ «OZ Mall»;

– автобус № 85 ул. им. Калинина — ул. Тепличная;

– автобус № 90 Комсомольский микрорайон — Юбилейный микрорайон;

– автобус № 93 ул. им. Валерия Гассия — ул. Командорская;

– автобус № 96 Центральный колхозный рынок — городская психиатрическая больница;

– автобус № 182А Центральный колхозный рынок — посёлок отделения № 2 СКЗНИИС и В;

– автобус № 186Б Центральный колхозный рынок — посёлок Лазурный — посёлок 2-го отделения учхоза «Краснодарское»;

– межмуниципальный автобус № 109 Краснодар, Одесская — Ивановская;

– межмуниципальный автобус № 119 Краснодар, Одесская — Новомышастовская;

– межмуниципальный автобус № 121 Краснодар, Одесская — Осечки;

– межмуниципальный автобус № 201 Краснодар, Кооперативный рынок — Южный;

– межмуниципальный автобус № 777 х. Карла Маркса — аул Новая Адыгея, МЕГА Адыгея.

«По мере прохождения дистанции участниками забега для транспорта будут открывать участки для проезда», – уточнили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Жителям рекомендуют доехать в центр города на автобусах или троллейбусах , а далее – пересесть на трамвай.