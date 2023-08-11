«Остров комфорта»: Tele2 открыла в Анапе площадку для пляжного отдыха

Креативная площадка расположена на территории центрального пляжа. Фото: tele2.ru

Tele2 сообщает об открытии летнего пространства для отдыха в Анапе. На центральном пляже появился «Остров комфорта», где можно бесплатно отдохнуть на современных шезлонгах и освежиться с помощью биокондиционеров.

Tele2 продолжает устанавливать другие правила на рынке телеком-услуг и в коммуникациях с клиентами. Оператор открыл в Анапе «Остров комфорта» - летнее пространство, где можно хорошо провести время на городской набережной. Креативная площадка расположена на территории центрального пляжа по адресу ул. Гребенская, 1. Она работает круглосуточно и бесплатна для всех желающих.

Современная зона оборудована большими зонтами, шезлонгами и биокондиционерами с функцией распыления воды. Для гостей предусмотрена также прохладная питьевая вода.

Пространство находится рядом с городской уличной сценой, где регулярно проводятся различные мероприятия. Таким образом, посетители площадки Tele2 могут получать впечатления не только от пляжного, но и от культурного отдыха.

Вячеслав Козин, директор краснодарского филиала Tele2:

«Tele2 заботится о клиентах и стремится предоставить им максимум преимуществ, как при использовании сотовой связи, так и в других сферах жизни. Компания предприняла ряд шагов для обеспечения комфорта абонентов: предоставила возможность безлимитного общения внутри сети по России, а также заморозила цены на тарифы до конца 2024 года. Еще один шаг в этом направлении – открытие специального пространства на городском пляже в Анапе. Мы создали современную зону отдыха, где можно хорошо провести время, абсолютно бесплатно и без ограничений. Эта возможность поможет всем посетителям сэкономить средства и при этом получить удовольствие от традиционного летнего времяпрепровождения – купания, загорания, общения».

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