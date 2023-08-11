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НовостиОбщество11 августа 2023 11:18

В Краснодаре ищут подростков, которые нанесли наркограффити на стену дома

В Краснодаре видеокамеры засняли подростков, которые наносили наркограффити на стену дома
Светлана ОВДЕЙ
В Краснодаре ищут подростков, которые нанесли наркограффити на стену дома Фото: t.me/prikubanka_krd

В Краснодаре ищут подростков, которые нанесли наркограффити на стену дома Фото: t.me/prikubanka_krd

В Краснодаре ищут подростков, которые нанесли наркограффити на стену дома. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Прикубанского округа.

Все произошло на улице Байбакова, 14. Двое парней и девушка ночью подошли к дому. Взяв баллончики с краской, они нанесли адрес сайта, на котором продают наркотики.

«Рассчитывали остаться незамеченными, но камера видеонаблюдения помнит все! Просим помочь в поисках», – сказали в администрации Прикубанского округа.

Тех, кто видел подростков или узнал их, просят сообщить по телефону 8 (861) 2211899.