В Краснодаре ищут подростков, которые нанесли наркограффити на стену дома Фото: t.me/prikubanka_krd

В Краснодаре ищут подростков, которые нанесли наркограффити на стену дома. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Прикубанского округа.

Все произошло на улице Байбакова, 14. Двое парней и девушка ночью подошли к дому. Взяв баллончики с краской, они нанесли адрес сайта, на котором продают наркотики.

«Рассчитывали остаться незамеченными, но камера видеонаблюдения помнит все! Просим помочь в поисках», – сказали в администрации Прикубанского округа.

Тех, кто видел подростков или узнал их, просят сообщить по телефону 8 (861) 2211899.