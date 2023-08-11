«День здоровья» пройдет в Крыловском районе Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

«День здоровья» пройдет в Крыловском районе Кубани. Медицинско-профилактическую акцию проведут в поликлинике центральной районной больницы 12 августа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Жителям измерят артериальное и внутриглазное давление, проверят состояние сердца, проведут экспресс-анализ на общий холестерин и глюкозу в крови. Кроме того, желающие пройдут ЭКГ, УЗИ, флюорографию и проконсультируются с врачами разных специализаций.

«Для участия в акции необходим паспорт и полис ОМС», – уточнили в пресс-службе администрации края.

Напомним, акцию проводят на Кубани 12 лет. С начала года в районах провели 29 Дней здоровья, в которых поучаствовало более 105 тысяч человек.