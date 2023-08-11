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НовостиОбщество11 августа 2023 12:05

В 2024 году в Тимашевске построят парк по нацпроекту

Он будет находиться в микрорайоне Южном
Иван СОРИН
Фото: пресс-служба администрации Тимашевска

Фото: пресс-служба администрации Тимашевска

В следующем году в Тимашевске приступят к строительству новой зеленой зоны. Как рассказал глава города Николай Панин, она будет находиться в микрорайоне Южном.

По словам мэра, в этом году местные жители во время рейтингового голосования в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Благоустройство» выбрали проект строительства нового парка.

Он появится на пустыре в микрорайоне Южном. Николай Панин уточнил, что новую зеленую зону будут строить по той же программе, по которой в прошлом году возвели сквер на улице Дзержинского и пляж на берегу реки Кирпили.

- Сейчас разрабатываем проектно-сметную документацию. К работам приступим в следующем году. Уверен, что новый парк станет еще одним местом притяжения для местных жителей и украсит наш город, - отметил Николай Панин.