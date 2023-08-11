В Краснодаре обсудили развитие Комсомольского микрорайона Фото: krd.ru

В Краснодаре спроектировали ж/д переход из Комсомольского в Новознаменский. Госэкспертиза выдала положительное заключение. Об этом сообщили на встрече главы города Евгения Наумова с жителями Комсомольского микрорайона.

Отмечается, что переход обеспечат тремя лифтами. В настоящее время ожидается финансирование работ.

На встрече обсудили в том числе дороги в районе промзоны по улице Демуса. Реконструкцию улицы Симферопольской от Уральской до Новороссийской завершат в начале декабря. Заключение госэкспертизы по ремонту улицы Демуса планируют к концу августа. После завершения работ к промзоне продлят маршрут №43 и запустят автобусы с большей вместимостью.

Кроме того, участники встречи обсудили благоустройство Городского сада «Карасунского». Отмечается, что в зеленой зоне до конца сентября построят инклюзивную игровую площадку. А к концу ноября специалисты подготовят проект благоустройства парка.

Жители рассказали и о ремонте, в котором нуждается входная группа в библиотеку им. Островского. Работы здесь выполнят до конца года. В том числе на входе установят пандус для маломобильных жителей.

На встрече обсудили благоустройство Сормовского бульвара, ремонт бассейнов в школах № 83 и 84, замену ограждения школы № 84 и приведение к единому архитектурному облику улицы Уральской.

«Директор школы № 37 Светлана Демченко обратила внимание на долгий путь до учреждения учеников, живущих в районе улиц Лавочкина и Фадеева. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства поручили проанализировать работу общественного транспорта», – уточнили в пресс-службе мэрии Краснодара.