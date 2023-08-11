Прокуратура обнаружила нарушения в работе пляжей Анапы Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Прокуратура обнаружила нарушения в работе пляжей Анапы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

«Значительная часть прилегающей к акватории Черного моря территории Анапы, в том числе пляжной, отнесена к первой зоне санитарной охраны курортов», – отметили в ведомстве.

Это означает, что работа в пределах охраняемых территорий регламентирована и ограниченна. При проверке Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила нарушения на пляжах, которые входят в границы первой зоны санитарной охраны курорта.

Так, на пляжных территориях незаконно установили пункты проката плавсредств, торговые ларьки, аттракционы, заведения общепита, в которых в том числе продавали алкоголь.

«Главе администрации Анапы внесено представление. Устранение нарушений поставлено на контроль», – уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры.