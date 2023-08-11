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НовостиОбщество11 августа 2023 12:51

Более 22,5 тысяч тонн арбузов и дынь собрали на Кубани

Кубань входит в пятерку регионов - крупнейших производителей арбузов и дынь
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани бахчевыми культурами ежегодно засеивают свыше пяти тысяч гектаров полей Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани бахчевыми культурами ежегодно засеивают свыше пяти тысяч гектаров полей Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 22,5 тысячи тонн арбузов и дынь собрали на Кубани. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

В настоящее время Краснодарский край входит в пятерку регионов - крупнейших производителей арбузов и дынь. На Кубани бахчевыми культурами ежегодно засеивают свыше пяти тысяч гектаров полей. В среднем в крае собирают 76 тысяч тонн ягоды.

Ключевыми районами в производстве арбузов и дынь считаются Темрюкский, Кавказский, Гулькевичский и Белоглинский муниципалитеты.

«Часть продукции поставляем в другие регионы страны. Основные итоги уборки ягоды подведем осенью», – отметил глава региона.

На Кубани в том числе выращивают экзотические бессемянные арбузы, с желтой мякотью или порционные. Их вес не превышает 500 граммов. Семеноводство и селекцию арбузов, дынь и тыкв в крае проводят Крымская опытно-селекционная станция и Кубанская опытная станция ВНИИР.