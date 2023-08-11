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НовостиОбщество11 августа 2023 12:57

Подведены итоги приемной кампании в Ушаковке

В этом году конкурс вырос практически вдвое, а университет продолжил расширять географию абитуриентов
Василина КОПЫЛОВА
Фото предоставлено отделом по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Фото предоставлено отделом по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

В 2023 на специальность «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования» в Государственном морском университете имени адмирала Федора Федоровича Ушакова конкуренция составила 8 человек на место. В приоритете у поступающих были еще такие направления, как «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры». Здесь за одно место в аудитории приходилось биться как минимум 13 молодым дарованиям.

Не менее серьзный информационный квест прошли будущие электромеханики и программисты. Главная причина: в единственном морском вузе Юга России конкурс вырос вдвое.

Всего в этом году в приемную комиссию поступило 4894 заявления. Зафиксирован наиболее высокий проходной балл для зачисления – 198 – по специальности «Информационные системы и технологии». А в целом в головном вузе и филиалах на бюджет поступили 534 абитуриента. Средний конкурс составил 9,16 человек на место (против 5,5 в 2022).

Большинство из поступавших - представители Краснодарского края, Ростовской области, Севастополя и Крыма. Есть выпускники из Алтайского, Хабаровского, Красноярского краев, Мурманской, Калининградской и Ивановской областей, республик Коми и Якутии, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Уже вышли приказы о зачислении, и абитуриентам 2023 года можно спокойно выдохнуть: они уже приняты в большую и дружную семью единственного морского вуза Юга России.