Подведены итоги приемной кампании в Ушаковке

Фото предоставлено отделом по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

В 2023 на специальность «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования» в Государственном морском университете имени адмирала Федора Федоровича Ушакова конкуренция составила 8 человек на место. В приоритете у поступающих были еще такие направления, как «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры». Здесь за одно место в аудитории приходилось биться как минимум 13 молодым дарованиям.

Не менее серьзный информационный квест прошли будущие электромеханики и программисты. Главная причина: в единственном морском вузе Юга России конкурс вырос вдвое.

Всего в этом году в приемную комиссию поступило 4894 заявления. Зафиксирован наиболее высокий проходной балл для зачисления – 198 – по специальности «Информационные системы и технологии». А в целом в головном вузе и филиалах на бюджет поступили 534 абитуриента. Средний конкурс составил 9,16 человек на место (против 5,5 в 2022).

Большинство из поступавших - представители Краснодарского края, Ростовской области, Севастополя и Крыма. Есть выпускники из Алтайского, Хабаровского, Красноярского краев, Мурманской, Калининградской и Ивановской областей, республик Коми и Якутии, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Уже вышли приказы о зачислении, и абитуриентам 2023 года можно спокойно выдохнуть: они уже приняты в большую и дружную семью единственного морского вуза Юга России.