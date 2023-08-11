В Новороссийске заключили под стражу участника драки со стрельбой

Один из пострадавших скончался в больнице Фото из архива КП

В Новороссийске заключили под стражу участников драки со стрельбой. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, все произошло в ночь на 9 августа на улице Мира в селе Васильевка. Ссора двух компаний дошла до того, что одна из сторон открыла стрельбу. Позже несколько мужчин, ранее доставших оружие, сбежали.

Один из мужчин получил ранение головы. Пострадавшего доставили в больницу. Но спустя несколько дней он скончался.

«Также еще трое участников инцидента были доставлены в лечебное учреждение с огнестрельными ранениями различной степени тяжести», – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Обвинение по статье об убийстве предъявили 21-летнему мужчине. Суд заключил его под стражу. Кроме того, задержаны еще двое участников конфликта, подозреваемые в хулиганстве.

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им аналогичной меры пресечения. Продолжается проведение следственных действий, направленных на установление мотивов и обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинских, баллистических, трассологических и генетических судебных экспертиз», – уточнили в пресс-службе ведомства.