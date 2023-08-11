Брендированные автобусы отправили в 31 муниципалитет Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанские спортшколы получили 31 новый автобус. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. На закупку транспорта по региональной госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» направили около 140 млн рублей.

В каждом брендированном автобусе насчитывается 19 посадочных мест. Машины оборудованы ремнями безопасности, улучшенными кондиционерами и системой ГЛОНАСС.

Ключи от автобусов вручили в преддверии Дня физкультурника на площади перед комплексом «Чемпион». После торжественной церемонии транспорт направили в 31 муниципалитет. Уже с завтрашнего дня учреждения смогут перевозить спортсменов в новых автобусах.

«Автобусы необходимы для перевозки ребят из спортивных школ в связи с большим календарным планом соревнований. Важно, чтобы передвижение было комфортным и всегда в доступе», – отметил министр физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко.

В 2022 году на Кубани закупили 36 автобусов для 30 муниципалитетов.