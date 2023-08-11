Жители Краснодара пожаловались на массовые отключения света

На местах отключения задействовали дополнительные аварийные бригады

Краснодарцы пожаловались на массовые отключения света. В последние дни жители все чаще сталкиваются с тем, что электроэнергии в домах нет по несколько часов.

В мэрии краевого центра объяснили, с чем связаны перебои в подаче электричества.

«Температурный режим ведет к перегреву и аварийным отключениям на электросетях. Ресурсоснабжающие организации переведены на круглосуточный режим работы», – сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что на местах отключения задействовали дополнительные аварийные бригады.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что краснодарцев попросили экономить электроэнергию из-за нагрузки на энергосистему в жару. Жителям и гостям города рекомендуют сократить использование энергоемкой техники.