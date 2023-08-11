Краснодарский край готовится к международной выставке-форуму «Россия»

Международная выставка пройдет в Москве на ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край продолжает подготовку к выставке-форуме «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Международная выставка пройдет в Москве на ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля.

Форум посвятят достижениям регионов России в промышленности, энергетике, агропромышленном комплексе, транспорте, строительстве, науке и культуре. Отмечается, что площадь стенда Кубани составит 100 кв. метров. Для форума подготовят мультимедийный экран, фотозоны, инсталляции и информационные стенды.

«Мы представим инновации и достижения в промышленности, сельском хозяйстве, санаторно-курортной отрасли, образовании, здравоохранении, культуре и спорте. Расскажем о достопримечательностях. Для посетителей это уникальная возможность «побывать» в различных уголках края, оценить потенциал и достижения региона», – ранее рассказывал губернатор Вениамин Кондратьев.

Участниками форума станут все регионы страны, федеральные органы исполнительной власти, корпорации, представители зарубежных стран и общественные организации.