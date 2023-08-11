Пострадали восемь человек

В Сочи 11 августа произошла жуткая авария. Экскурсионный джип, забитый туристами, вылетел с трассы. Машина врезалась в дерево. Пострадали девять человек, один из них - ребенок. Также различные травмы получила беременная женщина.

Видео аварии с экскурсионным джипом в Сочи появилось в сети. На кадрах видно, что на месте ДТП уже работают врачи скорой медицинской помощи. Всех пострадавших развезут в больницы.

Все подробности аварии сейчас выясняются.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пострадали восемь взрослых и один ребенок: Экскурсионный джип вылетел на трассе в Сочи

В Сочи в ДТП на экскурсионном джипе пострадал один ребенок и восемь взрослых (подробнее)