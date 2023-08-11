В Крыловском районе Кубани обновляют очистные сооружения Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Крыловском районе Кубани обновляют очистные сооружения. Реконструкция продолжается в станице Крыловской по федеральному проекту «Чистая вода». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В настоящее время специалисты обустраивают арматурный каркас административно-бытового корпуса. Кроме того, приводят в порядок внутриплощадочные сети водоснабжения. В ближайшее время на объекте начнут заливать фундамент насосной станции.

Мощность очистных сооружений после реконструкции составит 3,5 тысячи кубометров в час.

«Качественной питьевой водой будут обеспечены около 13 тысяч жителей станицы», – отметил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

В настоящее время очистные сооружения строят в Темрюке, станицах Каневской и Ленинградской.