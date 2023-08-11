Момент происшествия засняли камеры видеонаблюдения

В Адыгее женщина за рулем иномарки сбила 14-летнего велосипедиста. Авария произошла 10 августа около 20:30 в поселке Яблоновском.

«Предварительно установлено, что 23-летняя местная жительница, двигаясь по главной дороге, наехала на 14-летнего велосипедиста, который выехал в нарушение Правил дорожного движения со второстепенной дороги», – сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В результате подростка с травмами госпитализировали. Пострадавшего школьника доставили в детскую краевую клиническую больницу города Краснодара. В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.

«Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, результат которой позволит стражам правопорядка принять соответствующее процессуальное решение», – добавили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Майкопе легковушка сбила 8-летнего мальчика на пешеходном переходе. Пострадавшего школьника госпитализировали.