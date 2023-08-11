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НовостиПроисшествия11 августа 2023 15:16

Расстрелявший четырех собак житель Адыгеи приговорен к исправительным работам

В Майкопе огласили приговор в отношении 36-летнего местного жителя, расстрелявшего два года назад собак
Евгения ХАЛИКОВА
За несколько месяцев мужчина истребили четырех собак.

За несколько месяцев мужчина истребили четырех собак.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Адыгее завершили слушать дело, которое тянулось почти два года. С апреля по июль 2021 года 36-летний житель Майкопа по ночам расстреливал живущих во дворе многоквартирного дома собак. Мужчина была признал виновным по статье «жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий и повлекшее его гибель».

«Житель города из хулиганских побуждений из принадлежащего ему карабина, пренебрегая общепринятыми нормами морали и гуманного обращения с животными, застрелил четырех неагрессивных собак, две из которых находились на попечении жильцов многоквартирного дома. Преступление повлекло большой общественный резонанс и получило широкое общественное осуждение», - сообщили в прокуратуре по республике Адыгея.

Житель Майкопа был признан виновным в совершении преступления. Суд приговорил его к году исправительных работ с удержанием в доход государства 5% зарплаты.