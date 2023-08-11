Кубань и Кабардино-Балкария договорились вместе развивать туризм

Краснодарский край и Кабардино-Балкарская республика обсудили перспективы совместного развития туризма. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Краснодарский край и Кабардино-Балкарская Республика обсудили перспективы совместного развития туризма. Встреча прошла в Нальчике в рамках патриотического форума «Кавказский рубеж – 2023». Межрегиональный марафон посвятили 80-летию освобождения Кавказа от немецко-фашистских захватчиков.

«Патриотический марафон «Кавказский рубеж – 2023» стал одним из самых продуктивных примеров межрегионального сотрудничества, который объединил несколько субъектов страны. Он проходит с 22 июня по 9 октября. Торжественное открытие прошло в городе-герое Новороссийске, специально был создан турмаршрут «Новороссийский рубеж». Планируется, что общее число участников марафона превысит 10 тысяч человек», – рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий.

Представители регионов поделились опытом развития молодежного и детского туризма. Были затронуты и перспективы создания межрегиональных туристических маршрутов. Например, проекты «Большая кавказская тропа» и «Большая кубанская тропа» решили объединить в единую сеть маршрутов.

Организаторы марафона «Кавказский рубеж – 2023» - Краснодарское региональное отделение Русского географического общества. Форум проводят при поддержке администрации Кубани.