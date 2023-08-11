В Апшеронском районе открыли первую спортивную площадку по нормам ГТО

Новый объект для сдачи норм ГТО построили в станице Кубанской. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Апшеронском районе открыли первую спортивную площадку, где все желающие могут подготовиться к сдаче нормативов ГТО. Площадка оснащена тренажерами, турниками и оборудованием для тестирования комплекса ГТО.

«Последние три года наш край стабильно входит в пятерку лидеров рейтинга комплекса «Готов к труду и обороне». Все это благодаря наличию соответствующих спортивных условий, таких как площадки, без которых невозможно испытывать себя и свои силы, а также заниматься совершенствованием физической формы», - сообщил министр физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко.

Объект построен в рамках краевого проекта «Спорт - норма жизни». Цель программы - увеличить к концу 2024 года до 55% долю граждан Краснодарского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом.