На Кубани подписали соглашение о реализации проектов социальной направленности

В Краснодарском крае подписали соглашение о реализации проектов социальной направленности. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае подписали соглашение о реализации проектов социальной направленности. Подписи на документе поставили вице-губернатор Андрей Прошунин и генеральный директор компании, занимающейся транспортировкой нефти.

«Помимо основной деятельности по транспортировке нефти на нефтеперерабатывающие заводы края и на экспорт, компания уже много лет обладает репутацией надежного участника проектов государственно-частного партнерства», - прокомментировал вице-губернатор региона Андрей Прошунин.

Первое соглашение о сотрудничестве между администрацией региона и компанией было подписано в 2012 году. За 11 лет общество реализовало несколько благотворительных социальных проектов. В ближайшие восемь лет компания планирует вложить более 800 млн рублей на развитие детского футбола, благоустройство территорий и дорог, а модернизацию общественного транспорта в регионе.