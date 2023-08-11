В Анапе открылся Всероссийский фестиваль «Берег кукол»

В Анапе выберут лучшую авторскую куклу страны. Фото: t.me/minkovaanna23

В Анапе открылся фестиваль «Берег кукол». Это всероссийское мероприятия, для участия в котором съехались мастера-кукольники из Москвы, Ижевска, Железноводска, Минеральных Вод, Сочи, Новороссийска, Анапы и Краснодара.

«В Краснодарском крае фестиваль проходит уже во второй раз. Планируем, что мероприятие станет традиционным. Свои авторские куклы и эксклюзивные игрушки привозят мастера-кукольники из разных уголков страны», - рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

В рамках фестиваля пройдет конкурс «Русские сказки всегда на устах». Посетителям предложат выбрать самую лучшую авторскую игрушку. Победителя назовут 13 августа.