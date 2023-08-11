Полицейские Кубани с начала лета изъяли 400 тысяч литров опасного алкоголя

В магазине следует первым делом обратить внимание на внешний вид бутылки и наличие акцизных марок. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Краснодарском крае с начала курортного сезона полицейские не дали попасть на торговые прилавки более 400 тысячам литров фальсифицированного алкоголя и спиртосодержащей продукции. Опасные напитки предназначались для торговли в курортной зоне Азово-Черноморском побережье. Вино и чача, которые на розлив реализуют частные торговцы, не имеет соответствующих документов. Такой алкоголь опасен для жизни и здоровья потребителя.

«Ядовитые вещества, которые находятся в фальсификате, невооруженным глазом не видны. Их наличие можно установить только при исследовании методом химических реакций, применением высокоточной аналитической техники и оборудования, которое есть в лабораториях. В составе таких напитков присутствуют примеси альдегидов, ацетоновых оснований. Такие соединения пагубно действуют на организм человека, что приводит к отравлению», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Самая надежная профилактика отравлений - избегать сомнительного алкоголя. В магазине следует первым делом обратить внимание на внешний вид бутылки и наличие акцизных марок. Для продукции, изготовленной в заводских условиях, недопустимы наличие осадков на дне, или же криво наклеенные этикетки.