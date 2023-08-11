Следователи проверят обстоятельства аварии с экскурсионным джипом в Сочи

Водитель автомобиля не справился с управлением.

Следственным отделом по Лазаревскому району СКР организована доследственная проверка после того, как в Солох-ауле в аварии пострадали пассажиры экскурсионного джипа.

«По предварительным данным водитель автомобиля «УАЗ», оказывавшего услуги «джиппинга», не справился с управлением и допустил столкновение с препятствием. В результате происшествия пострадали девять пассажиров внедорожника, в том числе несовершеннолетние», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Водитель автомобиля также получили травмы и был доставлен в больницу. Следователям предстоит установить всех обстоятельств ЧП. Ход и результаты проверки поставлены на контроль руководителем краевого следкома.