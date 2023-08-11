Имел все документы и оборудовал автомобиль. В полиции рассказали о первых результатах проверки после аварии с экскурсионным джипом в Сочи

В настоящее время проверка продолжается.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали о предварительных результатах проверки по факту ДТП с экскурсионным джипом. Полицейские выяснили, что 38-летний местный житель оказывал экскурсионные услуги легально.

«Гражданин перевозил пассажиров в оборудованном автомобиле и имел необходимые разрешительные документы. В настоящее время проверка продолжается, по ее результатам будет принято процессуальное решение», - уточнил начальник отделения технического надзора ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Башаров.

Авария произошла днем 11 августа. В Лазаревском районе рядом с селом Солохаул экскурсионный джип вместе с туристами вылетел с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП пострадали семь взрослых и два ребенка пяти и 13 лет.